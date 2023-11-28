НБА назвала лучших игроков пятой недели

Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро и атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер названы лучшими игроками в своих конференциях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Паоло Банкеро был признан лучшим игроком Восточной конференции НБА. «Орландо» выиграл все четыре матча на минувшей неделе. Банкеро набирал 23,5 очка, 5,5 подбора и пять передач в среднем за игру.

Девин Букер назван лучшим игроком недели в Западной конференции. «Финикс» также выиграл все четыре встречи. Показатели Букера составили 30,3 очка, 5,3 подбора и 7,8 передачи в среднем за матч.