Трипл‑дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон» в матче НБА

Баскетболисты «Денвер Наггетс» победили «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27) в пользу хозяев площадки. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший трипл дабл (32 очка, 10 подборов, 15 передач). Также в составе победителей Майкл Портер набрал 30 очков, сделал 10 подборов и 8 передач.
За «Хьюстон» больше всего очков набрал Джейлен Грин (26).
«Денвер» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Хьюстон» идет девятым.
ДРУГИЕ МАТЧИ ДНЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
«Детройт Пистонс» — «Лос Анджелес Лейкерс» — 107:133 (24:38, 24:27, 28:36, 31:32)
«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 139:120 (31:26, 35:30, 36:33, 37:31)
«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санс» — 112:105 (27:20, 33:33, 26:27, 26:25)
«Мемфис Гриззлис» — «Юта Джаз» — 105:91 (24:25, 36:17, 28:25, 17:24)
«Нью Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 124:114 (39:24, 29:24, 34:33, 22:33)
«Сакраменто Кингс» — «Лос Анджелес Клипперс» — 117:131 (27:35, 23:37, 31:30, 36:29)