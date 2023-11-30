Трипл‑дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон» в матче НБА

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 134:124 (41:26, 35:33, 32:38, 26:27) в пользу хозяев площадки. Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший трипл дабл (32 очка, 10 подборов, 15 передач). Также в составе победителей Майкл Портер набрал 30 очков, сделал 10 подборов и 8 передач.