Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время выступления в НБА. Это случилось после матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс», в котором «Лейкерс» уступили со счётом 94:138. Проигрыш с разницей «-44» стал для форварда самым большим в карьере. Ранее он проигрывал с разницей «-42».