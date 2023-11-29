Баскетболисты «Пари НН» прервали серию неудач

«Парижане» не без труда сломили сопротивление любителей

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В первом матче 1/8 финала Кубка России нижегородцы в столице встречались с любительском клубом БК «Московский», где собраны баскетболисты, в силу возраста уже завершившие профессиональную карьеру. Однако лёгкой прогулки для профи не получилось.

Из-за травм в составе «Пари НН» на площадку смогли выйти только 8 человек. На протяжении всего поединка шла упорная борьба, в середине четвёртого периода перевес волжан составлял всего лишь одно очко. Но в итоге финальная сирена зафиксировала комфортный перевес гостей — 62:50.

Вот, кто набирал очки в нашей команде: А. Ганькевич — 14 очков, Бабурин — 11, Беленицкий — 10, Воронцов — 9, Ивлев — 8, Зоткин — 4, Понкрашов — 4, Стребков — 2.