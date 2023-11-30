Джеймс, Дэвис и Расселл установили новый рекорд «Лейкерс» в НБА

Баскетболисты калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили интересный рекорд команды в матче с «Детройт Пистонс» (133:107).

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Впервые в истории «Лейкерс» три игрока набрали более 25 очков, имея при этом показатель «плюс-минус» не менее «+25».

Разыгрывающий Расселл оформил 35 очков и завершил встречу с показателем «плюс-минус» – «+31», тяжёлый форвард Дэвис набрал 28 очков («+29»), а легкий форвард Джеймс записал на своё счёт 25 очков («+26»).

Напомним, на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).