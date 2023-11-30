Полиция города Ньюпорт-Бич объявила о начале расследования в отношении Джоша Гидди

«Департаменту полиции Ньюпорт-Бич известно, что в Интернете распространяется информация о предполагаемых отношениях между профессиональным баскетболистом Джошем Гидди и несовершеннолетней девушкой. Департамент полиции Ньюпорт-Бич активно ищет дополнительную информацию, связанную с этими обвинениями, и ищет все версии и доказательства, чтобы выяснить обстоятельства дела.



Департамент полиции Ньюпорт-Бич стремится обеспечить справедливый и тщательный процесс расследования, сохраняя при этом конфиденциальность и достоинство всех вовлеченных лиц. На данный момент детективы продолжают активное расследование», – говорится в заявлении.