Сыну Леброна Джеймса разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца

«Врачи разрешили Бронни Джеймсу полностью вернуться в баскетбол. Бронни пройдёт окончательное обследование у сотрудников Университета Южной Калифорнии (USC), возобновит тренировки на следующей неделе и после этого вернётся к матчам. Семья Джеймса хотела бы выразить благодарность невероятной медицинской команде, всему сообществу Университета Южной Калифорнии и особенно многочисленным друзьям, родственникам и поклонникам за их любовь и поддержку. Боритесь!», – приводит слова представителя семьи Джеймса Fox Sports. - Championat.com