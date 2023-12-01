Сыну Леброна Джеймса разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца

Сын четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса Бронни Джеймс получил разрешение возобновить карьеру после остановки сердца. Об этом сообщил журналист портала The Athletic Шэмс Чарания. - ТАСС

«Врачи разрешили Бронни Джеймсу полностью вернуться в баскетбол. Бронни пройдёт окончательное обследование у сотрудников Университета Южной Калифорнии (USC), возобновит тренировки на следующей неделе и после этого вернётся к матчам. Семья Джеймса хотела бы выразить благодарность невероятной медицинской команде, всему сообществу Университета Южной Калифорнии и особенно многочисленным друзьям, родственникам и поклонникам за их любовь и поддержку. Боритесь!», – приводит слова представителя семьи Джеймса Fox Sports. - Championat.com

В июле у 18 летнего баскетболиста произошла остановка сердца по причине врожденного порока. Медики своевременно оказали помощь Джеймсу младшему и доставили его в больницу. - Матч ТВ

Сыну Леброна Джеймса разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца
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