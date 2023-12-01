Леброн рассказал о нелегальных ставках своего менеджера Картера

«Узнал об этом только сегодня. Потому что единственная причина, по которой эта история привлекла внимание – его близость ко мне. Но Мэверик – сам по себе, отдельная личность. Да и ставки, если уж на то пошло, легальны. Вот вы сейчас можете зайти в свой телефон и сделать там что-то такое, чего захотите. И у Картера нет связи с НБА или НФЛ, так что он волен поступать, как считает нужным», – заявил Джеймс