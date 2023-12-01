Леброн рассказал о нелегальных ставках своего менеджера Картера

Леброн о нелегальных ставках своего менеджера Картера: «Это привлекло внимание только из-за его близости ко мне»
Мэверик Картер, менеджер суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса и его деловой партнер, в 2021 году сообщил федеральным агентам, что делал ставки на матчи НБА через нелегальную букмекерскую контору.
По словам Джеймса, он не знал о действиях Картера и о том, что тот общался на данную тему с представителями властей.
«Узнал об этом только сегодня. Потому что единственная причина, по которой эта история привлекла внимание – его близость ко мне. Но Мэверик – сам по себе, отдельная личность. Да и ставки, если уж на то пошло, легальны. Вот вы сейчас можете зайти в свой телефон и сделать там что-то такое, чего захотите. И у Картера нет связи с НБА или НФЛ, так что он волен поступать, как считает нужным», – заявил Джеймс
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Леброн о нелегальных ставках своего менеджера Картера: «Это привлекло внимание только из-за его близости ко мне»
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