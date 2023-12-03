«Даллас» установил историческое достижение в НБА

Сегодня, 3 декабря, прошёл матч регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Команда из Техаса установила уникальное достижение в американской лиге.

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По ходу четвёртой четверти баскетболисты «Далласа» набрали 30 очков подряд, при этом не позволили сопернику забросить ни одного очка в свою корзину (30:0) – это первый подобный случай за всю историю НБА. Хозяева паркета уступали со счётом 87:111, но за шесть игровых минут оформили результат – 117:111.

Отметим, что несмотря на такой невероятный рывок «Даллас» уступил по итогам встречи «Оклахоме» со счётом 120:126. Это поражение для клуба из Техаса стало вторым кряду в регулярном чемпионате НБА.