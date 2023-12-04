Звезда НБА Йокич оштрафован за симуляцию

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оштрафован на $ 2000 за симуляцию по итогам матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (117:123). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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Как сообщается, решение о штрафе было принято уже после игры в офисе лиги после просмотра видеоповтора эпизода.

Никола Йокич стал самым результативным игроком той встречи. Он оформил трипл-дабл из 36 очков, 13 подборов и 14 результативных передач.