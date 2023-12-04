Семья Джоша Гидди отреагировала на связь баскетболиста с несовершеннолетней девушкой

«Они самые приземлённые люди, которых вы могли встретить. Они очень скромные. Джош – хороший ребёнок, и, зная семью, я подумал, что в этом есть что-то большее, потому что он не такой. Все сходятся во мнении, что его просто обманули», – приводит слова одного из неназванных членов семьи Daily Mail.