Мяч с автографом Коби Брайанта с его последней игры в НБА продан на аукционе

По информации источника, итоговая сумма сделки по продаже мяча составила $ 66 152. Мяч продан за такие большие деньги не только из-за автографа Коби, но из-за своей истории. Именно этот мяч использовался в прощальной игре Коби Брайанта в Национальной баскетбольной ассоциации. Тогда, 13 апреля 2016 года, Коби Брайант набрал 61 очко в своём последнем в карьере матче и помог «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграть «Юту Джаз» со счётом 101:96.