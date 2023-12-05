Болельщик скончался на матче между БК «Сакраменто» и «Нью-Орлеаном»

«Во время первой четверти матча «Кингз» — «Пеликанс» зрителю потребовалась неотложная медицинская помощь. Скорая помощь немедленно отреагировала и провела искусственное дыхание. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом и болельщик скончался. Наша организация выражает глубочайшие соболезнования семье и близким зрителя», — так на ситуацию отреагировала пресс-служба «Сакраменто Кингз».