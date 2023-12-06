Французский баскетболист «Зенита» может перейти в клуб-аутсайдер Евролиги

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель может перебраться во французский клуб АСВЕЛ, сообщает L'Équipe.

По информации источника, клуб, являющийся аутсайдером Евролиги в текущем сезоне, ищет варианты усиления состава. Одним из игроков, которых рассматривает французская команда стал разыгрывающий петербургского клуба.