Вембаньяма установил уникальное статистическое достижение текущего сезона НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, выбранный под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года, установил уникальное статистическое достижение текущего сезона, сообщает сайт лиги.

Вембаньяма установил уникальное достижение текущего сезона НБА
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19-летний Виктор Вембаньяма — первый игрок нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, которому покорилась отметка в 50 блок-шотов и 25 перехватов.

Французский баскетболист принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Сан-Антонио Спёрс», в каждой игре выходя на площадку в стартовом составе. Его средние показатели составили 18,9 очка, 9,7 подбора, 2,5 результативной передачи, 2,6 блок-шота и 1,3 перехвата за игру.

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