Леброн Джеймс назвал свою конечную цель

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что создание нового клуба Национальной баскетбольной ассоциации в Лас-Вегасе является его конечной целью.

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«Надеюсь, однажды я смогу принести в Лас-Вегас свою франшизу. Это моя конечная цель», — приводит слова Джеймса журналист ESPN Тим Бонтем на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации считает Сиэтл и Лас-Вегас потенциальными городами-кандидатами на расширение лиги.