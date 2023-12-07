Генсек ФИБА сообщил, когда состоится жеребьёвка Олимпийского баскетбольного турнира

«Окончательной даты жеребьёвки у нас на данный момент нет. Но мы планируем провести жеребьёвку сразу для мужчин и женщин. Думаю, готовы будем объявить о точной дате в первой половине января. Но жеребьёвка точно пройдёт после завершения женского отборочного турнира в феврале. Поэтому она состоится не раньше марта», – передаёт слова Загклиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.