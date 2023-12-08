Остин Риверс: не стану говорить ничего положительного о «Филадельфии»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс заявил, что у него нет желания обсуждать «Филадельфию Сиксерс» в положительном ключе из-за увольнения из клуба его отца Дока Риверса. Специалист был уволен в прошлом сезоне НБА на следующий день после поражения от «Филадельфии» в матче с «Бостон Селтикс» в рамках полуфинала Восточной конференции.