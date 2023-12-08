Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

Лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу покорилось уникальное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. Джеймс в матче 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 30 очков, совершил пять подборов и отдал пять результативных передач в течение 23 минут. Как информирует StatMuse, Леброн стал первым игроком в лиге, который достиг подобных показателей за 23 минуты или менее.