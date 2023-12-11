БК «Жальгирис» подписал контракт с экс-игроком «Зенита», которым интересовался ЦСКА

32-летний американский защитник Остин Холлинс стал игроком «Жальгириса». Об этом информирует пресс-служба литовской команды. Стороны заключили пробное соглашение сроком на три недели. По истечении этого периода клуб примет решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

© Чемпионат.com

В прошлом сезоне Остин провёл 19 матчей в Евролиге за «Маккаби», набирая в среднем 1,8 очка и делая 1,3 подбора за игру. В январе у Холлинса была диагностирована травма колена, которая потребовала хирургического вмешательства.