Сын Леброна Джеймса официально дебютировал в NCAA

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, дебютировал за университетскую команду Южной Калифорнии в матче с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, в рамках NCAA.

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Игра состоялась в ночь на 10 декабря. Бронни сыграл 16 минут, набрал четыре очка, сделал три подбора и записал на свой счёт две результативные передачи. Команда Джеймса уступила в овертайме со счётом 79:84.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA.