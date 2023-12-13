Судьи подрались на матче детских баскетбольных команд

«К счастью, во время потасовки никто серьезно не пострадал. Мы проинформировали этих людей, нанятых на работу на независимой основе, о том, что больше с ними не сотрудничаем. Мы приносим глубочайшие извинения всем, кто стал свидетелем потасовки, особенно детям», — заявили в Gold Crown Foundation.