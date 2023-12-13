БК «Фенербахче» намерен уволить Итудиса с поста главного тренера

«Фенербахче» планирует расстаться с главным тренером Димитрисом Итудисом. Об этом информирует SDNA. Сообщается, что греческий специалист может покинуть турецкую команду в ближайшие несколько часов.

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Итудис присоединился к «Фенербахче» летом 2022 года, подписав с командой трёхлетний контракт. За время работы в турейцком клубе Димитрис не выиграл ни одного трофея.