Стало известно, кого «Фенербахче» хочет видеть на посту главного тренера вместо Итудиса

«Фенербахче» изучает возможность по приглашению 55-летнего итальянского специалиста Андреа Тринкьери на пост главного тренера команды. Об этом информирует Eurohoops. Последним местом работы Тринкьери была «Бавария».

Стало известно, кого БК «Фенербахче» хочет видеть на посту главного тренера
© Чемпионат.com

Сообщается, что стороны ведут переговоры о контракте до конца нынешнего сезона с возможностью продления до конца сезона 2025/2026.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» расстанется с Димитрисом Итудисом, который возглавил турецкий клуб летом 2022 года. За время работы в турецком клубе греческий специалист не выиграл ни одного трофея. Его действующий контракт с «Фенербахче» действует до 2025 года.

В этом сезоне Евролиги «Фенербахче» после 13 матчей занимает 12 место, имея на счету шесть побед и семь поражений.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости