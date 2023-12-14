Экс-тренер «Барселоны» Ясикявичюс возглавил БК «Фенербахче»

Бывший тренер «Барселоны» Ясикявичюс возглавил «Фенербахче»
Литовец Шарунас Ясикявичюс, который ранее тренировал каталонскую «Барселону» возглавил турецкий «Фенербахче».
Сперва тренер ответил отказом на предложение стамбульцев, и те уже договорились с Андреа Тринкьери. Но затем, по сообщениям СМИ, в дело вмешался президент клуба Али Коц и уговорил Ясикявичюса. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/2026.
Отметим, что ранее «Фенербахче» уволил Димитриса Итудиса, который успел поработать в своей карьере в московском ЦСКА.
В прошлом году подопечные Итудиса дошли до полуфинала чемпионата Турции и не смогли попасть в «Финал четырёх» Евролиги. В нынешнем сезоне Евролиги «Фенербахче» занимает 12-е место после 13 сыгранных матчей, имея в активе шесть побед при семи поражениях.
Чемпионат.com: главные новости