Экс-тренер «Барселоны» Ясикявичюс возглавил БК «Фенербахче»

Литовец Шарунас Ясикявичюс, который ранее тренировал каталонскую «Барселону» возглавил турецкий «Фенербахче».

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Сперва тренер ответил отказом на предложение стамбульцев, и те уже договорились с Андреа Тринкьери. Но затем, по сообщениям СМИ, в дело вмешался президент клуба Али Коц и уговорил Ясикявичюса. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/2026.

Отметим, что ранее «Фенербахче» уволил Димитриса Итудиса, который успел поработать в своей карьере в московском ЦСКА.