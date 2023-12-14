«Минск» отправил в отставку главного тренера Вергуна

Белорусский баскетбольный клуб «Минск» расстался с главным тренером Ростиславом Вергуном по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Исполняющим обязанности главного тренера мужской команды назначен Алексей Иосифович Суховецкий, который ранее входил в штаб команды в качестве ассистента главного тренера.

Напомним, что Ростислав Вергун возглавил мужскую команду в 2019 году. С тех пор минчане в белорусском баскетболе не уступали звание лидеров в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Беларуси.