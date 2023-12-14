Александр Секулич: «Локомотив» недостаточно разумно сыграл в концовке с «Енисеем»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы довольны, потому что выиграли матч у очень сложного соперника. Можно было побеждать и в основное время, но в концовке четвёртой четверти мы сыграли недостаточно разумно. «Енисей» уже много раз по ходу этого сезона доказывает, что это очень тяж1лый соперник. Баскетбол, в который они играют, нетипичен, но им он помогает побеждать, и под этот стиль очень сложно подстроиться.

В начале матча мы хорошо защищались, но в атаке слишком нервничали и совершали нехарактерные для нас ошибки. Я рад, что мы смогли преодолеть весь этот комплекс проблем во второй половине, выиграли очень важный для нас матч и порадовали публику, поддержкой которой я не устаю восхищаться», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань»

Отметим, что «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Енисей» в овертайме со счётом 90:83. Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт, который набрал за «Локомотив-Кубань» 27 очков.