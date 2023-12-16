Виталий Фридзон объяснил, почему отказался от игры в НБА

«Было у меня предложение из НБА. Предлагали намного меньше денег, чем платили в «Химках», и нужно было ехать в Летний лагерь. Предложения были от «Кливленда» и «Торонто». Один давал $ 1,2 млн, другой – $ 1,4 млн. А я в «Химках» получал больше.

Если сейчас отмотать время назад, я бы поехал в НБА, даже не думая. Деньги взяли верх, и ещё у меня не было агента, вот в чем проблема. Потом сразу подписал агента. До этого все контракты подписывал сам. Агента не было, они тогда семь процентов получали», – сказал Фридзон в эфире YouTube-канала PonkraSHOW