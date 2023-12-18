Президент РФБ: российские команды смогут вернуться только после рекомендации МОК

«Конечно, мы все против того, чтобы спорт был инструментом давления, что на сегодня, к сожалению, происходит. Мы находимся в этих условиях и ситуация не меняется.



Мы общаемся с зарубежными коллегами и прекрасно понимаем, что ни одна из спортивных федераций не примет решения [о возвращении российских команд и спортсменов] до тех пор, пока это не будет целенаправленной рекомендации МОК. Есть иерархия и отдельные федерации не могут принять решения. Иначе это будет повторение истории с боксом, чья федерация больше не является частью олимпийского движения», — приводит слова Кириленко ТАСС.