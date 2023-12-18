Модель выложила переписку с Эдвардсом, где тот склоняет ее сделать аборт

Инстаграм-модель опубликовала в Сети сообщения от известного баскетболиста «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

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«Я не хочу ребенка. Давай я вышлю тебе денег, чтобы помочь. Давай разберемся с этим как взрослые. Просто прими таблетки», – написал Эдвардс.

Сообщается, что девушка выпила таблетки. Эдвардс выслал ей также $ 100 тыс.

Напомним, «Миннесота» с Эдвардсом в составе возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Клуб из Миннеаполиса победил в 19 матчах регулярного чемпионата НБА, проиграв при этом лишь пять встреч.