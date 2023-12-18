Эдвардс отреагировал на переписку с моделью, которую он склонял к аборту

«Я высказался сгоряча, и это не соответствует мне. Это соответствует тому, во что я верю, и тому человеку, которым я хочу стать.



Все женщины должны получать поддержку и иметь возможность принимать решение о своём теле. Я конфиденциально решаю свои вопросы и не буду их комментировать сейчас», — написал Эдвардс в соцсети X (ранее Twitter).