Лука Дончич и Яннис Адетокунбо признаны игроками недели НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны игроками недели НБА в Западной и Восточной конференциях соответственно, сообщает Eurohoops.net.

Таким образом, это первый случай в этом сезоне, когда звание игрока недели получили Дончич или Адетокунбо.

Единственным европейским игроком, получившим эту награду в этом сезоне, является Никола Йокич из «Денвер Наггетс».

Дончич провёл на неделе четыре игры (три победы и поражение), в которых набирал в среднем 36,8 очка, делал 11,5 передачи и 8,0 подбора.