Получившего тяжелую травму баскетболиста «Зенита» выписали из больницы

Вадим Михалевский, агент баскетболиста Сергея Карасева, в интервью «Чемпионату» заявил, что его клиент выписан из больницы и вернулся в Санкт-Петербург, где продолжает процесс реабилитации.

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«Сергея выписали в пятницу. Динамика положительная, надеюсь, что вскоре он приступит к индивидуальным тренировкам. Точные сроки возвращения пока неизвестны», — заявил агент.

Баскетболист получил травму 10 декабря по ходу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и московским ЦСКА. За проведенные 17 минут на площадке Карасев набрал два очка, сделал две передачи и оформил два подбора. Матч ЦСКА — «Зенит» завершился победой хозяев со счетом 104:89.