На Ямале 150 семей получили новое жилье. ФОТО

На Ямале, в 2023 году новоселье отметило 150 семей. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. — Харповчан поздравил лично – 48 семей встретят 2024 год в новых стенах. Зашли в гости к многодетной семье Березовских – в просторной трехкомнатной квартире хватит места для каждого. Вид из окна лучший из возможных – на Полярный Урал. В Тазовском 93 семьи забудут о своих тесных деревяшках, — написал он. Артюхов отметил, что в округе расселили больше половины из заявленного миллиона аварийных квадратных метров. По его словам, данная традиция продолжится и в 2024 году..