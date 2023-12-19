Президент РФБ высказался о допуске россиян на ОИ-2024

«Как отношусь к допуску некоторых российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году? Никак не отношусь.



Стоит ли ехать без флага и гимна? Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».