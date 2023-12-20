Дэмьен Лиллард стал 51-м игроком в истории НБА с 20 000 очками за карьеру

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт — 56:39 в пользу хозяев.

В начале первой четверти разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард в быстром отрыве набрал два очка. Таким образом, Лиллард стал 51-м игроком в истории лиги с 20 000 очками за карьеру. Дэмьен также является восьмым действующим игроком, которому удалось достигнуть этого рубежа.