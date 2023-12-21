Легионер УНИКСа назвал клуб Единой лиги, который удивил его больше всего

«Автодор» удивил меня больше других. Они действуют очень быстро, хорошо двигают мяч. Постоянно приходилось бегать за ними, после матча я был выжат как лимон. Мы готовились к матчу и были готовы к такому темпу, но на паркете пришлось непросто», — сказал Бако на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.