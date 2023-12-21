Эрдоган назвал причины поражения БК «Руна» в матче с «Самарой»

«Поздравляю «Пари Нижний Новгород» с победой. Мы сегодня крайне слабо выглядели в нападении, особенно при бросках из-за трёхочковой дуги. Дело не в нашей физической форме, дело в том, что наш состав понёс потери, и очевидно парни, вышедшие на площадку, нервничали. Х-фактором соперника стал Кейси Шеперд. Он набрал сегодня 21 очко и восемь передач, доминировал на протяжении всей игры.