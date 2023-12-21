30 очков Кайла Курича помогли «Зениту» победить «Астану» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 21 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 95:79.

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На протяжении большей части времени первой четверти команды шли вровень, но в итоге «Зенит» оказался немного сильнее – 28:26. В следующем игровом отрезке хозяева паркета добились более весомого преимущества – 19:15. Итоговый результат первой половины – 47:41 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Подопечные Хавьера Паскуаля вышли на вторую половину максимально заряженными и продемонстрировали это на деле – команда разгромила оппонента со счётом 29:17. «Зенит» оторвался от соперника на большое расстояние, поэтому позволил себе немного расслабиться, отдав четверть с результатом 19:21.