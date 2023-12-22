Дабл‑дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо» в матче НБА
Команда НБА «Милуоки Бакс» одержала домашнюю победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата.
Встреча завершилась со счетом 118:114 (28:31, 31:25, 32:26, 27:32). В составе «Милуоки» дабл дабл из 37 очков и 10 подборов оформил Яннис Адетокунбо. У гостей самым результативным стал Франц Вагнер (29 очков), Энтони Коул сделал дабл дабл (18 очков + 11 подборов).
«Милуоки» выиграл 21 й матч в сезоне и идет на втором месте в таблице Восточной конференции НБА, «Орландо» (16 побед) располагается на пятой строчке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ МАТЧЕЙ ИГРОВОГО ДНЯ:
«Детройт Пистонс» — «Юта Джаз» — 111:119 (32:34, 26:30, 30:26, 23:29)
«Кливленд Кавальерс» — «Нью Орлеан Пеликанс» — 104:123 (28:36, 24:30, 24:28, 28:29)
«Мемфис Гриззлис» — «Индиана Пейсерс» — 116:103 (35:22, 23:34, 28:21, 30:26)
«Оклахома Сити Тандер» — «Лос Анджелес Клипперс» — 134:115 (35:29, 29:30, 45:33, 25:23)
«Чикаго Буллз» — «Сан Антонио Сперс» — 114:95 (27:28, 25:20, 25:22, 37:25)
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос Анджелес Лейкерс» — 118:111 (36:32, 27:27, 24:24, 31:28)
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 117:118 (24:33, 30:34, 26:26, 37:25).