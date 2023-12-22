Дабл‑дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо»

Команда НБА «Милуоки Бакс» одержала домашнюю победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 118:114 (28:31, 31:25, 32:26, 27:32). В составе «Милуоки» дабл дабл из 37 очков и 10 подборов оформил Яннис Адетокунбо. У гостей самым результативным стал Франц Вагнер (29 очков), Энтони Коул сделал дабл дабл (18 очков + 11 подборов).