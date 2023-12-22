Бочкарев: Четырехэтажная баскетбольная корзина украсит фасад Центра сборных команд в ТиНАО

Угол над главным входом Центра сборных команд Российской федерации баскетбола (РФБ) будет оформлен в виде баскетбольной корзины. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как уточняется, объект предполагается разместить по адресу: поселение Кокошкино, квартал 39, земельный участок 1 (НАО).

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«Баскетбольный комплекс международного уровня для тренировок и соревнований планируется достроить в 2025 году. Основным элементом здания станет центральный фасад главного входа, оформленный в виде расширяющейся кверху полукруглой баскетбольной корзины, панорамное остекление которой благодаря ромбовидным элементам будет символизировать сетку корзины. Общая площадь спортивного объекта составит около 8,8 тыс. кв. м», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

По словам заместителя мэра, в четырехэтажном здании будет предусмотрен универсальный спортивный зал на три баскетбольные площадки, одна из которых обособлена и имеет стационарные трибуны на 318 посадочных мест. Также здесь будут организованы раздевалки, кабинет врача и тренажерный зал, массажные кабинеты, помещение криосауны, и обеденный зал. Всего в комплексе запроектировано 48 индивидуальных раздевалок. На минус первом этаже обустроят инженерные и технические помещения, а также СПА-зону и пищевой блок.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, пояснил, что комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) выдал свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения спортивного объекта.