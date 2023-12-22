Швед оформил дабл-дабл в матче китайской лиги

Российский разыгрывающий хозяев Алексей Швед оформил в этой встрече дабл-дабл, записав на свой счёт 13 очков и 11 передач. Также россиянин сделал в этом матче 6 подборов.

Напомним, Швед подписал контракт с «Лунгс» в октябре. Об уходе баскетболиста из ЦСКА стало известно в начале августа этого года. Швед представлял армейский клуб с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.