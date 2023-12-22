Игроку «Болоньи» выбили зуб на матче Евролиги

Итальянскому баскетболисту «Виртус Болоньи» Алессандро Пайоле выбили зуб на матче 16-го тура Евролиги с испанской «Валенсией».

За несколько минут до конца третьей четверти игрок «Валенсии» Дэмьен Инглис получил мяч и повернулся с ним в руках лицом к корзине. Во время движения он ударил Пайолу локтем прямо в лицо.

24-летний игрок «Виртус Болоньи» не смог продолжить игру и был отведен на скамейку запасных с полотенцем во рту. Позже Пайоле оказали медицинскую помощь сотрудники клуба. Баскетболист «Валенсии» получил за удар соперника неспортивный фол.