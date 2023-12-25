На матче «Минск» – ЦСКА установлен рекорд этого сезона Единой лиги ВТБ

В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Минск» принимает московский ЦСКА. Как информирует пресс-служба лиги, на стадионе «Минск Арене» присутствует 9017 зрителей, что является новым рекордом нынешнего сезона по посещаемости матчей.

Отметим, что перед четвёртой четвертью счёт игры 62:81 в пользу армейцев.

ЦСКА сейчас является лидером турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Подопечные Эмила Райковича одержали 16 побед и потерпели два поражения. «Минск» в этом сезоне ещё ни разу не выигрывал. Белорусская команда проиграла все 18 встреч.