ЦСКА одержал победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ, белорусский клуб проиграл все 19 матчей в сезоне
ЦСКА одержал победу над «Минском» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Белоруссии и завершилась со счетом 97:83 (23:23, 29:17, 29:22, 16:21). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев площадки Джарред Огунгбеми Джексон, набравший 20 очков. У ЦСКА больше всех набрал Самсон Руженцев — 17.
Московский клуб занимает первое место в таблице чемпионата. «Минск» замыкает таблицу на 14 м месте, проиграв все 19 матчей сезона.