ЦСКА одержал победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ

Встреча прошла в Белоруссии и завершилась со счетом 97:83 (23:23, 29:17, 29:22, 16:21). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев площадки Джарред Огунгбеми Джексон, набравший 20 очков. У ЦСКА больше всех набрал Самсон Руженцев — 17.