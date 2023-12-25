Во Франции сгорела арена спортивного клуба

Во французском Гравлине сгорела домашняя арена баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк» — «Спортика». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на социальные сети команды.

По данным агентства, причиной пожара стали технические неполадки. В результате огонь охватил весь стадион, баскетбольный зал и кафетерий. При этом в мэрии Гравлина заверили, что в пожаре никто не пострадал и возгорание не представляет никакой опасности для населения.

В клубе отметили, что пожарные «делают все возможное, чтобы справиться с огнем». Со словами поддержки в адрес команды уже выступили «Дижон», «Ланс» и «Лилль».