Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» победить «Нью-Йорк» в первом рождественском матче

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Милуоки Бакс» (129:122).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Джейлен Брансон, записавший на свой счёт 38 очков.

Звёздный тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил в этой игре дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 13 подборов.

«Никс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58,6% побед. В следующем матче 28 декабря «Нью-Йорк» сыграет в гостях с «Оклахома-Сити».