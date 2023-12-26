Генменеджеры Лиги ВТБ назвали худшую арену турнира

Большинство генменеджеров Лиги ВТБ назвали арену «Автодора» худшей в турнире.

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Генеральные менеджеры 14 клубов Единой лиги ВТБ приняли участие в опросе и ответили на важные вопросы о турнире и российском баскетболе.

11 управленцев назвали саратовский «Кристалл» худшей ареной в лиге (2 голоса у «Динамо» в Москве и «Нагорного» в Нижнем Новгороде). 10 менеджеров считают, что на стадионе «Автодора» также худшая гостевая раздевалка в Единой лиге ВТБ.

10 генменеджеров считают, что в Саратове худшие гостиницы (2 ответа Нижний Новгород, по 1 за Астану и Пермь).