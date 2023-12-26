Йокич установил рекорд НБА в рождественском матче с «Уорриорз»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал автором сразу двух рекордов: в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:114) Никола попал 18 бросков с линии штрафных без промахов. Как информирует ESPN US, этот показатель стал лучшим в карьере игрока. Кроме того, это является рекордом лиги по количеству попыток без промахов в рождественских матчах.