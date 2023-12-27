Винисиус встретился с Леброном на матче «Лейкерс» в Лос-Анджелесе и подписал для него футболку сборной Бразилии. Вингеру «Реала» подарили именную майку клуба

Винисиус Жуниор встретился с Леброном Джеймсом на матче НБА.

Винисиус Жуниор встретился с Леброном Джеймсом на матче НБА
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Вчера вингер «Реала» и сборной Бразилии посетил матч «Лейкерс» и «Бостона» в Лос-Анджелесе.

После игры Винисиус встретился с Леброном Джеймсом и подписал для баскетболиста футболку сборной Бразилии. Леброн отдал Винисиусу свою майку с автографом.

«Мечта моего детства! Мой кумир», – написал Винисиус, опубликовав фотографии с Леброном в соцсетях.

Также «Лейкерс» вручили Винисиусу майку клуба с именем бразильца и номером 7.

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